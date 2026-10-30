Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Londra'da düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Londra'da düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında Türk ve yabancı konuklar için düzenlenen iki ayrı resepsiyona Büyükelçi Osman Koray Ertaş ev sahipliği yaptı.

İngiltere'nin Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anas Sarwar ile çok sayıda yabancı davetlinin katıldığı resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının gösterilmesiyle başladı.

Resepsiyonda konuşan Ertaş, temelleri 103 yıl önce atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu zorlu bölgede istikrar, barış ve refah ürettiğini belirterek, "Bu zor jeopolitik dönemde İngiltere'yle iki Avrupalı NATO ülkesi olarak iyi ilişkiler içindeyiz. Savunma sanayii alanındaki işbirliğimizi artırıyoruz." dedi.

İngiltere ile Türkiye arasında Eurofighter savaş uçakları alımı konusunda yapılan işbirliğine değinen Ertaş, "Savunma ilişkilerimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarwar da iki ülke işbirliğinin insani ilişkilerde, ticari ilişkilerde ve akademide görüldüğünü kaydederek, "İlişkilerimizin iki taraflı olarak daha da güçlenmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İngiltere'yle ve dünya ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin dünya barışına ve refahına da katkı sunduğuna işaret eden Sarwar, turizm, yapay zeka, finans, havacılık ve gıda sektörlerinde de ilişkileri geliştirmek istediklerini anlattı.

Sarwar, ikili ilişkileri tüm dünyaya refah ve barış için kullanmak gerektiğini de dile getirerek, "Bakan olduktan sonra yaptığım ilk ziyaret resmi olmasa da Türkiye'yeydi. Yeğenim iki ay önce İstanbul'da evlendi. İstanbul'da en güzel ve en unutulmaz deneyimlerden birini yaşadık. Bu deneyimi ömür boyu unutmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıLondraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 00:39:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android