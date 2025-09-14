Londra'da Aşırı Sağ Mitingine 100.000 Protestocu

LONDRA, 14 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde aşırı sağcı bir aktivist tarafından düzenlenen göçmen karşıtı mitinge 100.000'den fazla protestocu katıldı.

Cumartesi günü düzenlenen "Krallığı Birleştir" mitingi, Tommy Robinson diye bilinen aşırı sağcı aktivist Stephen Yaxley-Lennon'ın çağrısıyla düzenlendi. Miting alanına çıkan protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basın, söz konusu mitingin İngiltere'de son on yılların en büyük aşırı sağ mitingi olabileceğini yazdı.

İngiltere hükümeti, düzensiz göçle mücadelesi konusunda artan baskı ile karşı karşıya. Geçen hafta sonu 1.000'den fazla göçmen küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmıştı. Bu sayıyla beraber bu yılki toplam sayı 30.000'in üzerine çıktı.