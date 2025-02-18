Londra'da BBC'ye Filistin Protestosu - Son Dakika
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Londra'da BBC'ye Filistin Protestosu

Filistin destekçileri, BBC'nin İsrail yanlısı tutumunu protesto ederek genel merkezini vandalize etti.

18.02.2025 01:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi aktivistler, BBC'nin Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle genel merkez binasını kırmızıya boyayıp camları kırdı.

"Palestine Action" adlı grubun üyesi aktivistler, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi, Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği ve savaş suçlarını örtbas ettiği gerekçesiyle protesto etti.

Portland Place'te yer alan BBC'nin binasının dış cephesine Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atan aktivistler, binanın camlarını da kırdı.

Grup, yaptığı yazılı açıklamada, BBC'nin Gazze'deki olayları olduğundan farklı yansıttığını ve İsrail'in savaş suçlarını hafifleterek aktardığını bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen grubun sözcüsü de "BBC'nin yanlı haberleri bir gazetecilik hatası değil, hayatları etkileyen bir mesele. İsrail'in savaş suçlarını aklayan BBC, Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Böylelikle "Palestine Action" aktivistleri, BBC genel merkezini ikinci kez hedef almış oldu.

BBC olaya ilişkin yorum yapmadı

Londra Metropolitan Polisi de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün sabah yerel saatle 02.50'de Portland Place'te BBC binasına yönelik "mala zarar verme" ihbarı aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, binanın dış cephesine kırmızı boya püskürtüldüğü ve camlarının kırıldığı belirtilerek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, olaya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da BBC'ye Filistin Protestosu - Son Dakika

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