Londra\'da CHP İngiltere Birliği\'nde yeni dönem ve genel kurul hazırlıkları görüşüldü

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde üyelerle bir araya gelerek, CHP İngiltere Birliği'nin geçici yönetim ataması gerçekleştirilen ilk yurt dışı birliklerinden biri olduğunu belirtti.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, 27 Eylül'de CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde üyelerle bir araya geldi. Birlik Başkanı Haydar Tunç ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İngiltere'deki örgütlenme çalışmaları, yeni dönem hedefleri ve olağan genel kurul hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda konuşan Dinçer, yönetim kurulunun göreve başlamasının ardından kendi toplantılarını gerçekleştirdiğini, Londra'daki buluşmada ise yeni dönemin çalışma programını birlikte ele aldıklarını ifade etti. Görüşmelerde İngiltere'de yürütülecek faaliyetlerin, örgütlenme çalışmalarının ve çalışma düzeninin değerlendirildiğini belirten Dinçer, yurt dışındaki CHP üyelerinin faaliyetlerini sürdürme konusundaki kararlılığından söz etti. Dinçer ayrıca Almanya, Hollanda ve İrlanda'daki temaslarına değinerek Avrupa'daki örgütlerle doğrudan iletişimin önemini vurguladı. Farklı ülkelerde yaşayan üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

CHP İngiltere Birliği'nin Londra'daki merkezinde gerçekleşen toplantı, yeni dönem çalışma programının değerlendirilmesi ve üyelerin görüşlerinin alınmasıyla tamamlandı. Geçici Yönetim Kurulu, olağan genel kurul hazırlıklarının yanı sıra üyelerle iletişimi geliştirmeye, örgütlenme faaliyetlerini sürdürmeye ve kurumsal yapılanma çalışmalarına devam edecek. Semra Dinçer'in İngiltere programının ikinci günü olan 28 Eylül'de Londra Başkonsolosluğu, Wood Green Cemevi ve Federasyon ziyaretleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla temaslar da yer aldı.

Dinçer, ziyaret ile ilgili, "Federasyon Eş Başkanı Maksut Demir, Federasyonun önceki Eş Başkanı Müslüm Dalkılıç ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sivas'ın yer aldığı görüşmede nazik misafirperverlikleriyle bizleri ağırladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde ülkemizde ve partimizde yaşaman son süreci ve İngiltere'de yaşayan yurttaşlarımızın gündemini birlikte ele aldık, görüş alışverişi gerçekleştirdik" dedi.