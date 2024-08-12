Londra'da çocuk ve annesini bıçaklayan saldırganı restoran çalışanı engelledi - Son Dakika
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Londra'da çocuk ve annesini bıçaklayan saldırganı restoran çalışanı engelledi

Londra'nın turistik mekanlarından Leicester Meydanı'nda bir saldırgan, 11 yaşındaki çocuk ile annesini bıçakladı. Saldırganı restoran çalışanı Abdullah engelledi ve olay terör saldırısı olarak değerlendirilmedi.

12.08.2024 23:46
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın en merkezi ve turistik mekanlarından Leicester Meydanı'nda 11 yaşındaki çocuk ile 34 yaşındaki annesini bıçaklayan saldırganı Abdullah isimli restoran çalışanı önledi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, kentin en kalabalık bölgelerinden Leicester Meydanı'nda 32 yaşındaki erkek saldırganın, kız çocuğuyla annesini bıçakladığı bildirildi.

Açıklamada, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ciddi yaralar aldığı, annesinin hafif yaralı olduğu belirtilerek, saldırganı 29 yaşındaki Abdullah isimli restoran çalışanının engellediği, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği kaydedildi.

Saldırganın kurbanlarını tanıma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde durulduğu ifade edildi.

"Onu kurtarmak benim görevimdi"

The Guardian'a konuşan Abdullah, "30'lu yaşlarda bir kişinin çocuğu bıçakladığını gördüm. Üzerine atladım ve bıçağın bulunduğu elini tuttum. Yere yatırdım ve yerdeyken bıçağı vurarak uzaklaştırdım. Başka insanlar da yardım etti. Polis gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika saldırganı yerde tuttuk. İş arkadaşlarım çocuğa ilk yardım yaptı. Çocuğu gördüm ve kurtarmak istedim. Başka aile üyeleri var mıydı bilmiyorum ama ben sadece çocuğu gördüm. Onu kurtarmak benim görevimdi." ifadelerini kullandı.

Abdullah, BBC'ye yaptığı açıklamada da "Düşünecek zamanım yoktu, çok düşünmedim. Sadece çocuğun bıçaklandığını gördüm ve onu kurtarmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Londra Metropolitan Polisinden Christina Jessah, yaptığı açıklamada, olaya müdahale edenlere teşekkürlerini ileterek, "Hayatlarını riske atarak Londra'nın neler yapabileceğini gösterdiler." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da çocuk ve annesini bıçaklayan saldırganı restoran çalışanı engelledi - Son Dakika

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