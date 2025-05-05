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Londra'da İsrail'e Protesto

Londra\'da İsrail\'e Protesto

Göstericiler, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ve Golan Tepeleri'ni işgalini protesto etti.

05.05.2025 17:38
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İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve Golan Tepeleri'ni işgalini protesto etti.

Suriye Dayanışma Kampanyasının öncülüğünde İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Ellerinde Suriye bayrakları taşıyan göstericiler, "Golan Tepeleri Suriye toprağıdır", "Netanyahu göreceksin, Golan Tepeleri özgür olacak" ve "Ellerini Suriye'den çek" sloganları attı.

Protestocular, ayrıca, "Suriye için adalet", "İsrail'e yaptırım uygulayın", "İsrail'in saldırganlığı bölgesel barışa tehdit" ve "İsrail'in toprak işgalini durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin halkıyla da dayanışma mesajı verildi

Gösteriye katılan topluluk, büyükelçilik önünde Filistin halkıyla da dayanışma mesajı verdi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve kefiyesi taşıyan protestocular, "Savaş suçlusu Netanyahu", "Çocuk katili Netanyahu" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

İngiliz polisi, protestonun düzenlendiği büyükelçilik binası yakınlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, son günlerde Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Golan Tepeleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, Londra, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

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