Londra'da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı - Son Dakika
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Londra'da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı belirtildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı. Polis, saldırının terörle bağlantısı olmadığını ifade etti.

30.04.2024 23:13
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- Londra'da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı

LONDRA - İngiltere'nin kılıçlı bir saldırganın araçla bir eve daldığı ve çevredekilere saldırdığı belirtildi. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişi yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı saldırı paniği yaşandı. Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, Hainault'da yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı ve çevredekilerin bıçaklandığı belirtildi. Londra Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, olayda 2'si polis en az 5 kişinin ise yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis açıklamasında, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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