Londra'da Palestine Action Destekçilerine Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 212 kişi gözaltına alındı.

"Palestine Action" grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi, yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazarak, kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi.

Daha önce Palestine Action'a destek eylemlerinin yasa dışı olduğunu ve destek verenlerin gözaltına alınacağını açıklayan Londra Metropolitan Polisi, çoğunluğu yaşlı İngilizlerden oluşan eylemcilere müdahale etti.

Polis, oturma eylemi yapan protestocuları taşıyarak gözaltına alırken, meydanın köşesinde oluşturulan toplama alanına getirdi. Burada yere yatırılan göstericilerin üstünü ve çantalarını arayan polis, daha sonra protestocuları minibüslere bindirerek karakola götürdü.

Eylemciler arasında dikkat çekici pankartlar taşıyan ve kıyafetler giyen göstericiler de yer aldı.

Bir grup kadın, hemcinslerinin siyasi hakları için 20'nci yüzyılın başında gösteriler yapan "Suffragette" eylemcilerininkine benzer kıyafetlerle eyleme katılırken bir kişinin taşıdığı Başbakan Keir Starmer'ın gerçek boyutlu posterinin üzerine yapıştırılmış "Soykırımı destekliyorum, Palestine Action'a karşıyım" yazılı pankart dikkati çekti.

Eyleme, İsrail karşıtı Yahudiler ile Holokost mağdurları ve aileleri de katıldı.

Londra Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.00'te (TSİ 15.00) başlayan eylemin dördüncü saatinde gözaltına alınan eylemci sayısının 212 olduğunu duyurdu.

Polis, eylemcilerin dağıldığı saat 20.00'ye (TSİ 22.00) kadar gözaltıların sürdüğünü, gözaltına alınanlar arasında 80 yaşın üzerinde eylemcilerin de bulunduğunu belirtti.

Massive Attack'ın kurucusu gözaltına alındı

Protestoyu organize eden "Defend Our Juries" adlı sivil toplum kuruluşu, gözaltına alınanlar arasında ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack'ın kurucusu Robert Del Naja'nın bulunduğunu açıkladı.

Defend Our Juries'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden açıklama yapan Del Naja, "Gülünç bir otoriter yetki aşımına şahitlik ediyoruz. Filistinlilere, Lübnanlılara ve İranlılara karşı işlenen suçlar karşısında bizim yaptığımız bir suç değil." dedi.

Del Naja, protesto yapanlara karşı yasanın kötüye kullanıldığını belirterek, "Yasayı kullanarak protestocuları durdurmak endişe verici ve üzücüdür. Kendimizi iyi insanlar olarak niteliyoruz, ama füzelerin hedefi olan değil, füzeleri ateşleyenlerin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

Gözaltına alınacağını söyleyen Del Naja, "Yüksek Mahkeme, Palestine Action'ın yasaklanmasının yasa dışı olduğuna hükmetti. Benim gözaltına alınmam da yasa dışı olacak. Mahkemede bunu bütün gün savunacağım." ifadelerini kullandı.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemcilerin arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.