Londra'da Ramazan Işıkları Ön Yargıları Sorguluyor

19.02.2026 11:53
Londra'daki Ramazan ışıkları etkinliği, toplumsal etkileşimi artırarak ön yargıları sorguluyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenen ramazan ışıklarının organizatörü ve sponsoru "The Aziz Foundation" vakfı yöneticilerinden Rahima Aziz, her gün binlerce kişi tarafından görülen ışıkların ön yargıların sorgulanmasına katkı sağladığını belirtti.

Başkentin kalbi konumundaki Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, bu yıl da ramazan ayı için süslendi.

The Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle geometrik desenlerle süslenen caddeye, ışıklarla İngilizce "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Ramazan süslerinin ışıklarının açılış düğmesine ise Londra'nın Pakistan kökenli Belediye Başkanı Sadık Khan ile The Aziz Foundation Mütevelli Heyeti Üyesi Rahima Aziz bastı.

"Ön yargıların sorgulanmasına katkı sağlıyor"

AA muhabiri, ramazan ışıklarının organizatörü ve sponsoru The Aziz Foundation vakfı yöneticilerinden Rahima Aziz'in yanı sıra farklı milletlerden yetişkin ve çocuklara ışıkların altında mikrofon uzatarak görüşlerini aldı.

Aziz, ramazan için havaya asılı ışık uygulamasının Batı Avrupa'da daha önce gerçekleştirilmediğini söyleyerek, organizasyonun bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini ifade etti. Londra'da yıllardır Noel ışıklarının kurulduğunu, son yıllarda ise Hanuka ve Diwali gibi farklı dini ve kültürel kutlamalar için de ışıkların yer aldığını hatırlatan Aziz, Müslümanların da kamusal alanda kendilerini temsil edilmiş görmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Rahima Aziz, "Bu bizim ikinci ışık konseptimiz. Bu ışık tasarımında gün doğumu ve gün batımı motiflerini ve tüm İslami geometrik desenleri görebilirsiniz. Bunlar insanların ramazanın ve İslam'ın ne olduğu konusunda bilgi edinilmesine ve merak duyulmasına yardımcı oluyor." dedi.

Etkinliğin yalnızca ışık enstalasyonu olmadığını vurgulayan Aziz, sanat sergisi, iftar sofraları ve İngiltere'de evsizlikle mücadele eden "Centrepoint Charity" adlı yardım kuruluşuyla yürütülen işbirliği dahil geniş kapsamlı kampanya düzenlediklerini anlattı. Her inançtan ve hiçbir inanca mensup olmayan ziyaretçilerin etkinliğe ilgi gösterdiğini aktaran Aziz, bunun toplumsal etkileşimi güçlendirdiğini ifade etti.

Aziz, Coventry'nin, Avrupa'nın en yoğun ziyaret edilen caddelerinden biri olduğuna, her gün binlerce kişinin ışıkları gördüğüne, bunun insanların etkinliğin anlamını merak etmesine ve ön yargıların sorgulanmasına katkı sağladığına dikkati çekti.

Vakfın, projenin ilk günden bu yana organizatörü olduğunu ve sponsorluğunu üstlendiğini söyleyen Aziz, etkinliğin kendileri için özel bir anlam taşıdığını anlattı.

Aziz, ayrıca girişimin gelecekte Birmingham, Manchester ve Bradford gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu şehirlere yayılmasını istediklerini, ilk yıl ışıkların kurulmasının ardından Almanya'dan benzer bir uygulama yapmak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçtiğini ve projenin Londra dışına yayılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Rahima Aziz, "Herkese şunu hatırlatmak isterim ki Londra herkesin şehri ve bu şehri hep birlikte paylaşıyoruz. Farklılıklarımızı kutladığımızda en iyi ve en parlak halimize ulaşıyoruz." diye konuştu.

"Müslüman olmayan bir ülkede ramazan ışıklarını görmek gerçekten çok güzel"

Ramazan ışıklarını görmek için ailesiyle Coventry Caddesi'ne gelen 9 yaşındaki Hiba, ramazanın kendisinde samimi bir duygu uyandırdığına işaret ederek, "Kendimi sanki pek çok insanla birlikteymişim gibi hissediyorum ve ramazanı aileler, kuzenler ve diğer insanlarla birlikte kutlamak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Hiba, ramazan ışıklarının renklerini de beğendiğini dile getirerek, "Çok güzel ve farklı renkler var. Bunu seviyorum. Buraya arkadaşımla birlikte ramazan ışıklarını görmeye geldik." şeklinde konuştu.

Hiba'nın arkadaşı Jumana da ramazan ışıklarını izlemek için Coventry Caddesi'ne geldiklerini aktararak, "Bence çok parlak görünüyorlar ve insanların farklı bir şeyi kutladığını görmek gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz, burada pek çok kişi Hristiyan ve onların da Müslüman bir geleneği kutlamaya çalıştığını görmek bence çok hoş." dedi.

Suudi Arabistanlı 10 yaşındaki Talia da ramazan ışıklarını çok sevdiğini dile getirerek, "Müslüman olmayan bir ülkede ramazan ışıklarını görmek gerçekten çok güzel. Bu yüzden gerçekten harika. Onları gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.

"Umarız bir gün Fransa'da da böyle benzer etkinlikler görürüz"

Kızlarıyla Fransa'dan İngiltere'ye ziyarete gelen Tunus kökenli Oilid, iki gündür Londra'da olduklarını anlatarak, "Birçok yeri gezdik. Londra Belediye Başkanı'nın (Sadık Khan) ramazan ışıklarının açılışını yaptığını Instagram'da gördük. Buraya gelerek bu mübarek ayla ilgili şeyleri görmekten mutluyuz." dedi.

Ramazanın kendisi için olumlu duyguları ifade ettiğini söyleyen Oilid, "Tüm Müslümanlar için harika bir şey ve aynı zamanda insanlarla etkileşim kurmak ve İslam'ın ne kadar açık fikirli olduğunu anlatmak için çok iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

Oilid, benzer ışıkların Fransa'da da düzenlenmesini isteyip istemeyeceklerinin sorusuna, bunu kısa süre önce kızıyla konuştuklarını belirterek, "Umarız bir gün Fransa'da da böyle bir açılış ve benzer etkinlikler görürüz." yanıtını verdi.

Arkadaşıyla Malezya'dan İngiltere'ye gelen Nurin de "İngiltere gibi Müslüman olmayan bir ülkede ramazan ışıklarını görmek çok güzel. Bu çok hoş bir şey. Bu ışıklandırma, İngiltere'de dördüncü kez yapılıyor ve bunu gözlerimle görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.

Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti

Ramazan ışıkları, 19 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları, her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde, ramazan ayı için ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

Kaynak: AA

