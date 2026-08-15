Lopez Beltran'ın Vize İptali Üzerine Eleştirileri - Son Dakika
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Lopez Beltran'ın Vize İptali Üzerine Eleştirileri

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Lopez Beltran, ABD'nin vize iptalini eleştirerek, bunu 'Hitlerci' bir eylem olarak nitelendirdi.

Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un oğlu Andres Manuel Lopez Beltran, ABD'nin vizesini iptal ettiğini belirterek, ABD hükümetinin bu hareketini eleştirdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Lopez Beltran, sosyal medyada yayımladığı ve daha sonra silinen paylaşımda, vizesinin iptal edilmesinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu sorumlu tuttu.

Vize iptalini "Hitlerci" bir eylem olarak nitelendiren Lopez Beltran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rubio'yu görevden alması gerektiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, düzenlediği bir basın toplantısında, vize iptalinin "ABD'nin Meksika siyasetine müdahale etmeye yönelik bir girişimi" olduğunu ifade etti.

Bir ABD Büyükelçiliği sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

ABD'nin, diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lopez Beltran'ın Vize İptali Üzerine Eleştirileri - Son Dakika

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