Lordlar Kamarası'ndan Scotland, Türkiye-Avustralya COP31 öncülüğünü sevindirici buldu

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi ve İngiliz Milletler Topluluğu eski genel sekreteri Patricia Scotland, "(COP31) Türkiye'nin, günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu varoluşsal tehdide çözüm bulmak amacıyla Avustralya ile bu sürece öncülük etmesi son derece sevindirici." dedi.

Scotland, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Scotland, COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyayı kapsayan etkili bir yanıt geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakü'de düzenlenen COP29'da tarafların hedeflerini belirlediğini hatırlatan Scotland, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da ise yol haritası ve hedeflerin ortaya konulduğunu anlattı.

Scotland, Antalya'daki toplantının önemine atıfta bulunarak, "Herkes, burada Antalya'da, bu hedeflerin hayata geçirilmesini umut ediyor, bunun için dua ediyor ve bunun hayalini kuruyor." diye konuştu.

Bu nedenle küresel ölçekte bundan daha önemli bir dönem olmadığına dikkati çeken Scotland, "Türkiye'nin, günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu varoluşsal tehdide çözüm bulmak amacıyla Avustralya ile birlikte bu sürece öncülük etmesi son derece sevindirici." dedi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği

Scotland, "Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma sorumluluğunu üstlenmesini gerçekten harika buluyorum. Burada binlerce insan bulunuyor." ifadesini kullandı.

Katılımcıların Türkiye ile hareket ederek "fark yaratmak" istediğine dikkati çeken Scotland, "(Katılımcılar) Özellikle sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ilerleme kaydetmeyi amaçlıyorlar. Bütün bu konular hayati önem taşıyor." sözlerine yer verdi.