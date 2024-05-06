Loreena McKennitt Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
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Loreena McKennitt Türkiye'de konser verecek

Loreena McKennitt Türkiye\'de konser verecek

Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, Türkiye'deki dünya turnesi kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul'da konserler verecek. McKennitt, 30 yılı aşkın kariyerinde 'Eklektik Kelt' müziğiyle 20 milyon albüm sattı. Konserlerde yeni albümü 'The Road Back Home' yanı sıra Türk hayranları için özel şarkılarını da seslendirecek. Biletler, çeşitli platformlardan temin edilebilecek.

06.05.2024 15:43
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Kanadalı müzisyen, besteci ve multienstrümantalist Loreena McKennitt, dünya turnesinin Türkiye ayağında İzmir, Ankara ve İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşan kariyerinde "Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan sanatçı, 30 Haziran'da İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Temmuz'da Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne'de, 2 Temmuz'da ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

McKennitt, Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleştireceği konserlerinde, bu yıl piyasaya sürdüğü "The Road Back Home" albümünün yanı sıra Türk hayranları için özel şarkılarını da seslendirecek.

Konser biletleri "Biletix", "Bubilet", "iticket" ve "Passo" platformlarından temin edilebilecek.

İlk albümü ?"Elemental"ı 1985'te çıkaran ve şimdiye kadar 20 stüdyo albümüne imza atan Loreena McKennitt, Kanada'nın en önemli müzik ödülü Juno ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle değer görüldü.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca iki kez Grammy ödüllerine aday gösterildi.

Kaynak: AA

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