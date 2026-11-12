Los Angeles'ta Çin-Amerikan Film Festivali başladı, 10 film Altın Melek Ödülü aldı

LOS ANGELES, 12 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 22. Çin-Amerikan Film Festivali ve Çin-Amerikan Televizyon Festivali'nin açılış töreninde konuşma yapan EDI Media Yönetim Kurulu Başkanı James Su, 10 Kasım 2026.

22. Çin-Amerikan Film Festivali ve Çin-Amerikan Televizyon Festivali salı günü Los Angeles'ta başladı.

Kültürel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlayan festivaller, Çin ve ABD'nin sinema ve televizyon sektörlerinden profesyonelleri bir araya getiriyor.

Bu yılki festivallere 500'den fazla film ve televizyon programı başvururken, 10 film Altın Melek Ödülü'ne layık görüldü. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)