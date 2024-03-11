Los Angeles'ta Filistin Destekçileri Gazze İçin Gösteri Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt dışında aile ataşeliği açmayı planlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı Avrupa ülkeleriyle ABD'de de aile ataşeliği açmayı planladıklarını belirterek, "Aile Eğitim Programı'nı 2012'den beri Türkiye de uyguluyoruz. Bu programın farklı bir modelini yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunmak için çalışmalarımızı başlattık" dedi.