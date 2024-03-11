LOS 96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.
ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan ödül töreni öncesinde kent merkezindeki tören salonu Filistin'e destek gösterisine sahne oldu.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" şeklinde slogan atarak bölgede acil ateşkes taleplerini dile getirdi.
Törenin gerçekleştirildiği Dolby Theatre önündeki gösteri sebebiyle trafik dururken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Hollywood yıldızlarından "Gazze'de ateşkes" broşu
Öte yandan aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi.
Kırmızı Halı üzerinde poz veren oyuncular, sinema oyuncularının Gazze'de ateşkes çağrısıyla oluşturdukları "Artists4Ceasefire" platformu kapsamında kırmızı broşlarla kameralara poz verdi.
Son Dakika › Güncel › Los Angeles'ta Filistin Destekçileri Gazze İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
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