Los Angeles'ta Yangın Sürekliği - Son Dakika
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Los Angeles'ta Yangın Sürekliği

24.06.2026 09:35
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California'da soğuk hava deposunda bir haftadır yangın sürüyor, duman havayı olumsuz etkiliyor.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki bir soğuk hava deposunda yaklaşık bir haftadır devam eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yoğun duman kilometrelerce uzaklıktaki bölgeleri etkiledi.

ABC News'ün haberine göre Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD), Boyle Heights bölgesindeki depolama tesisinde bir hafta önce çıkan yangının halen kontrol altına alınamadığını açıkladı.

LAFD Şefi Jaime Moore, tesisin mimari yapısı ve soğuk depolama raf sistemleri nedeniyle ekiplerin yangına yalnızca dışarıdan müdahale edebildiğini belirtti.

Moore, çöken çatının yüksek rafların üzerine oturduğunu ve bunun itfaiyeciler için son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Tesiste yaklaşık 38,5 milyon kilogram dondurulmuş gıda bulunduğunu dile getiren Moore, yangının başlamasının ardından bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmama uyarısı yapıldığını vurguladı.

Depoyu işleten şirket Lineage Logistics de yangının tesis çatısındaki güneş enerjisi sisteminde üçüncü taraf yükleniciler tarafından yürütülen test çalışmaları sırasında başladığını kaydetti.

Yetkililer, yangından kaynaklanan yoğun dumanın Los Angeles'ın doğusu, Boyle Heights ve San Gabriel Vadisi'nde hava kalitesini olumsuz etkilediğini, bazı bölgelerde hava kalitesi endeksinin sağlıksız seviyelere yükseldiğini ifade etti.

California Valisi Gavin Newsom, 21 Haziran'da, Los Angeles'taki soğuk gıda deposunda süren yangınla mücadele kapsamında "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangın Sürekliği - Son Dakika

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