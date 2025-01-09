Los Angeles'ta Yangın ve Bütçe Kesintisi

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NEW ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'de 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı.

ABD basınında, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın, Temmuz 2024'de itfaiye departmanının bütçesinde büyük bir kesinti yaptığı ve çıkması muhtemel yangınları öngöremediği için muhalefet tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldığı bilgileri yer aldı.

Haberlerde, Bass'ın, orman yangınlarından aylar önce şehrin itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede 17,6 milyon dolar kesinti yapan bir kararı imzaladığı belirtildi.

Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia'nın, X hesabından yaptığı paylaşımda da 2024-2025 mali yılı bütçesinde de yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığı görüldü.

Yangınla mücadeleden kesinti yaparak hayvanat bahçesi, kütüphane ve "esrar düzenlemesi" gibi projelere ek kaynak aktardığı için Belediye Başkanı Bass eleştiri konusu oldu.

Belediye Başkanı Bass ayrıca yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılmak ve buradan geç dönmekle suçlandı.

Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesintiye gidilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Karen Bass'a bir eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.

Los Angeles'ta, yangını söndürmek için kullanılan su depolarında yeterli miktarda su olmaması da tartışma konusu oldu.

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.