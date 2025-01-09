Los Angeles'ta Yangınlar Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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Los Angeles'ta Yangınlar Kontrolden Çıktı

Los Angeles'taki yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti, tahliye emirleri verildi. İtfaiye güçsüz.

09.01.2025 16:51
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, itfaiye ekiplerinin bölgede yayılan yangınlarla başa çıkabilecek kapasitede olmadığını belirtti.

ABC News'ün haberine göre Marrone, düzenlediği basın toplantısında "LA County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." dedi.

Los Angeles Bölge Şerifi Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin sürdüğü, helikopterlerin de söndürme çalışmalarında yer aldığı bildirildi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yağmacılıktan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

California Valisi Gavin Newsom, yanan bir evin önünde CNN'e verdiği röportajda, yangın musluklarında su bulunmamasına ilişkin, "Yerel yetkililer, bunu çözmeye çalışıyor." dedi.

California yönetiminin konuya ilişkin atacağı adıma değinmeyen Newsom'ın arkasındaki yangına rağmen elleri cebinde ve rahat bir üslupla konuşması dikkati çekti.

Yangınlar devam ediyor

Eaton bölgesindeki yangınlar, yaklaşık 4 bin hektarlık alana yayılırken Hurst bölgesindeki yaklaşık 300 hektarlık alan da alevlerin etkisinde.

Santa Monica Bölgesi yetkilileri, tahliye emirlerinin yürürlükte olduğu bölgelerde gün batımından doğumuna kadar sokağa çıkma yasağını içeren acil durum emri yayımladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Sunset bölgesindeki tahliye emirlerinin çoğunun kaldırıldığını açıkladı.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 350 bin ev ve iş yerine alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle enerji verilemiyor.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle orman yangınları başlamıştı.

Pacific Palisades bölgesindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yandığı, bölge sakinleri için tahliye emri verildiği bildirilmişti.

Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtmiş ve Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlarda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangınlar Kontrolden Çıktı - Son Dakika

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