Los Angeles'taki Orman Yangınında 24 Ölüm

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LOS ANGELES, 13 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde büyük yıkıma yol açan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun pazar günü yaptığı açıklamaya göre Palisades bölgesindeki yangında 8 kişi, Eaton bölgesindeki yangında ise 16 kişi hayatını kaybetti.

An itibarıyla Los Angeles bölgesindeki en büyük aktif orman yangını olan Palisades yangınında geçen salıdan bu yana 96 kilometrekareden fazla alan yandı, 5.300'den fazla yapı ise tahrip oldu. Yangının yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

Yalnızca yüzde 27'si kontrol altına alınabilen Eaton yangınında ise Altadena ve Pasadena civarında 57,1 kilometrekarelik bir alan yandı.

Pazar günü itibarıyla yangınlarda 12.300'den fazla yapı tahrip oldu ve 161,9 kilometrekareden fazla alanı kapsayan birden fazla afet bölgesinden 100.000'den fazla kişi tahliye edildi.

İtfaiye görevlileri yıkıcı alevlerle mücadeleye devam ederken, rüzgarların çarşamba akşamına kadar şiddetlenmesi ve kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırması bekleniyor.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düşük nem oranı ve aşırı kuru bitki örtüsüyle birleşen bu rüzgarlar nedeniyle bölgedeki yangın tehdidinin "çok yüksek" seviyede tutulmaya devam edeceğini belirtti.