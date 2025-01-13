Los Angeles'taki Orman Yangınında 24 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Los Angeles'taki Orman Yangınında 24 Ölüm

Los Angeles'ta orman yangınlarında can kaybı 24'e yükseldi, 12.300'den fazla yapı tahrip oldu.

13.01.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LOS ANGELES, 13 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde büyük yıkıma yol açan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun pazar günü yaptığı açıklamaya göre Palisades bölgesindeki yangında 8 kişi, Eaton bölgesindeki yangında ise 16 kişi hayatını kaybetti.

An itibarıyla Los Angeles bölgesindeki en büyük aktif orman yangını olan Palisades yangınında geçen salıdan bu yana 96 kilometrekareden fazla alan yandı, 5.300'den fazla yapı ise tahrip oldu. Yangının yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.

Yalnızca yüzde 27'si kontrol altına alınabilen Eaton yangınında ise Altadena ve Pasadena civarında 57,1 kilometrekarelik bir alan yandı.

Pazar günü itibarıyla yangınlarda 12.300'den fazla yapı tahrip oldu ve 161,9 kilometrekareden fazla alanı kapsayan birden fazla afet bölgesinden 100.000'den fazla kişi tahliye edildi.

İtfaiye görevlileri yıkıcı alevlerle mücadeleye devam ederken, rüzgarların çarşamba akşamına kadar şiddetlenmesi ve kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırması bekleniyor.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düşük nem oranı ve aşırı kuru bitki örtüsüyle birleşen bu rüzgarlar nedeniyle bölgedeki yangın tehdidinin "çok yüksek" seviyede tutulmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Orman Yangını, Los Angeles, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Los Angeles'taki Orman Yangınında 24 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: Los Angeles'taki Orman Yangınında 24 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.