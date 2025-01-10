Los Angeles'taki Yangınlar Bütçe Kesintisini Tartıştırıyor

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ABD'de yangınların sürdüğü Los Angeles'ta, daha önce itfaiyenin bütçesinde yapılan kesintinin "büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini azaltacağı" konusunda uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı.

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, Los Angeles İtfaiyesinin bütçesinde yapılan kesinti, kentte tartışmalara neden oldu.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'in, yangınların başlamasından haftalar önce itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 18 milyon dolar kesilmesinin "büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini" azaltacağı konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Crowley, bütçe kesintisiyle ilgili 4 Aralık 2024'te yazdığı resmi bilgi notunda, "Bu bütçe kesintisi, itfaiyenin orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim verme ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırdı." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Bass'tan karşı savunma

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise söz konusu kesintinin son yangınlara müdahaleyi olumsuz etkilemediğini savundu.

Bass, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt verirken, bütçe kesintisinin büyütülecek bir rakam olmadığını ve herhangi olumsuz duruma yol açmadığını öne sürdü.

Yangınlarda en az 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.