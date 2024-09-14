Lösemi Hastası Almina'nın Ev Yangını - Son Dakika
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Lösemi Hastası Almina'nın Ev Yangını

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Lösemi hastası Almina, yangın sonucu evleri küle dönen ailesinin yardım talep ediyor.

14.09.2024 11:18
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Lösemi hastası Almina'nın evi yandı

Elektrik kontağından çıkan yangın Arslan ailesinin evini küle çevirdi

Lösemi hastası Almina, yanan odasının yapılmasını istiyor

ADANA - Adana'da ailesiyle birlikte kaldığı ev yanarak küle dönen 9 yaşındaki lösemi hastası Almina, biran önce evlerinin ve odasının yapılmasını istiyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13046 sokakta geçen 12 Ağustos'ta meydana geldi. 3 çocuk sahibi Cennet ve İzzettin Arslan çiftçinin 2. kattaki evleri elektrik kontağından çıkan yangın sonucu küle döndü.

Çift, biri lösemi hastası 3 çocuğunu alevlerin ortasından çıkartırken Cennet Arslan'ın kız kardeşi Mekke Arslan ise odadan çıkamadı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ev küle döndü

Arslan ailesinin evi yangında küle dönerken lösemi tedavisi devam eden Almina başta olmak üzere bütün aile mağdur oldu.

Almina odasının yapılmasını istiyor

Şimdi bir akrabalarının yanında kalan aile, evlerinin yaptırılmasını, lösemi hastası Almina ise odasına kavuşmak istiyor.

"Odamın yapılmasını istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Almina Arslan, "Ben lösemi hastasıyım. Yangın sırasında yeni hastaneden gelmiştik ve damar yolum açıktı. Annem beni zorla çıkarttı. Ben odamın biran önce yapılmasını istiyorum" dedi.

"Ev sahibi evin yapılmasını istiyor"

Almina'nın babaannesi Azize Arslan ise torununun ve evlatlarının mağdur olduğunu belirterek, "Gelinim hastaneden geldi. Evde elektrik kontağından yangın çıkmış. Sadece canlarını kurtardılar. Cana gelmedi, mala geldi. Benim torunum lösemi hastası. Aşağıda akrabalarının yanında kalıyorlar. Bu evde kira. Ev sahibi evin yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arslan, torununun enfeksiyon riskinin olduğunu ve temiz bir evde yaşaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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