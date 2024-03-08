Lösemi Hastası Öğrenci, Gönüllü Öğretmenlerin Yardımıyla Üniversite Sınavına Hazırlanıyor

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde lösemi tedavisi gören 12. sınıf öğrencisi İlayda Öztürkçü, gönüllü öğretmenlerin hastanede verdiği eğitimle üniversite sınavına hazırlanıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Şükran ve Ramazan Öztürkçü çiftinin 4 kız çocuğundan biri olan genç kıza, 11 Şubat 2022'de halsizlik ve eklem ağrıları nedeniyle gittiği Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Hastanenin hematoloji servisinde tedavi gören Öztürkçü, ailesinin ve doktorların desteğiyle iyileşti.

Hastalığı 7 ay sonra tekrarlayan ancak yaşama sevincini yitirmeyen Tuğrulbey Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Öztürkçü, eğitimine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve YYÜ'nün yaptığı işbirliği kapsamında hastanede oluşturulan sınıfta devam ediyor.

Hafta içi her gün Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne gelen gönüllü öğretmenler, verdikleri eğitimle Öztürkçü'nün üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Yeniden iyileşerek ailesine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekleyen Öztürkçü, üniversiteyi kazanarak hayalini kurduğu İngilizce öğretmenliği için ilk adımı atmak istiyor.

"Tekrar umut olacağım"

Öztürkçü, AA muhabirine, kontrole gittiğinde hastalığının tekrarladığını öğrendiğini ancak inancını hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

Yeniden tedaviye başladığını anlatan Öztürkçü, "Beni en çok üzen okulumdan uzak kalmaktı. Okulunu çok seven bir öğrenciyim. Hastalığımı öğrendiğimde doktoruma 'Burada okula devam edebilir miyim?' diye sordum. 'Okulundan asla geri geri kalmayacaksın.' dedi. Öyle de oldu. Derslerime çalışıyorum. Haziranda üniversite sınavına gireceğim. Başarı elde etmeyi hedefliyorum. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Aynı zamanda KPSS'ye de hazırlanıyorum. Okulumu bırakmadım. Devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Öztürkçü, "Tedavi saatleri dışında ders çalışıyorum. Gönüllü öğretmenlerimin yardımıyla konuları bitirmeye çalışıyorum. Hastalığı ikinci kez yenip tekrar umut olacağım. Hastanenin sağladığı internetten faydalanarak ders videolarını izliyorum. Yapamadığım soruları öğretmenlerimle çözüyorum. Herkes yardımcı oluyor." dedi.

"Tedaviye güzel cevap veriyor"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi ve Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, ikinci kez tedavi gören İlayda'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

İlayda'nın derslerden geri kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Uzun süre tedavi görmesi gerektiği için okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Öğretmenleriyle yaptığımız görüşmelerde derslerinin gayet iyi olduğunu öğrendik. İngilizce öğretmeni olmak istiyor. Öğretmen olup lösemili çocuklara gönüllü yardım edeceğine inanıyoruz. Tedavisinde sona doğru yaklaşıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ederim."

"Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum"

Anne Şükran Öztürkçü de 4 kızı olduğunu belirterek, "En büyükleri İlayda. Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Aynı zamanda eğitiminden de geri kalmıyor. Gönüllü öğretmenler her gün buraya gelerek kızıma ders anlatıyor. Bize yadım etmeye çalışıyorlar. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.