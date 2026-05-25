Lösemiyi Yenen Gizem İçin Balon Bırakıldı

25.05.2026 21:58
Kuşadası'nda, lösemiyi yenen Gizem Demir için gökyüzüne balon bırakıldı. Destek çağrısı yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lösemiyi yenen 30 yaşındaki Gizem Demir için gökyüzüne balon bırakıldı.

Demir, İstanbul Tıp Fakültesinden 2022 yılında mezun olduktan sonra lösemiye yakalandı.

Hastalığı nedeniyle mesleğine başlayamayan Demir, yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından uygun donör bulunmasıyla sağlığına kavuştu.

Demir için ailesinin yaşadığı Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Burada Demir, yakınları ve arkadaşlarının da katılımıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan Demir, ailesinden uygun donörü bulamadığını, 1 yıl önce başkasından ilik nakli yapıldığını söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Demir, "Hala ilik bekleyen çok sayıda arkadaşımın olduğunu söylemek istiyorum. Kızılay'a sadece 3 tüp kan vererek uygun donör olup olmadığınız belli oluyor. Bu, bir canı kurtarmak için çok kolay bir yol. İnşallah ilik bekleyen diğer arkadaşlarım da benim gibi sağlığına kavuşurlar." dedi.

Kaynak: AA

