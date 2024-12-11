LÖSEV'den Farkındalık Semineri - Son Dakika
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LÖSEV'den Farkındalık Semineri

LÖSEV\'den Farkındalık Semineri

BŞEÜ'de düzenlenen seminerde lösemi ve sosyal hizmet projeleri ele alındı.

11.12.2024 14:51
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) kurumun "Fayda Projesi" kapsamında "Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, LÖSEV yetkilileri Tuğçe Yasak Koçay, Sema Nur Cin, Fatoş İnceler ile Doğa Deniz Güler'in konuşmacı olarak yer aldığı programda lösemiye ve hastalığa ilişkin sosyal hizmet projelerinin önemine dikkat çekildi.

Vakfın kuruluşundan itibaren yürüttüğü çalışmalardan irtibat ofislerinin işleyişine kadar pek çok konunun ele alındığı programda ayrıca LÖSEV'in kurumsallaşma süreci, kariyer planlama odakları ile gelecek projelerinden de bahsedildi.

Konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona eren seminere, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Lösemi, Lösemi, Son Dakika

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