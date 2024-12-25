LÖSEV'den Lösemili Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklara gelen hediyelerin paketlendiği "Dilek Topla Benim İçin" projesini hayata geçirdi.

Lösemi hastalarına ve ailelerine destek sağlayan LÖSEV, gönüllülerin ve hayırseverlerin katkılarıyla, çocukların tedavi süreçlerini kolaylaştırıcı ve motivasyonlarını artırmaya yönelik yeni bir proje başlattı.

Proje kapsamında tedavisi süren çocuklar, yeni yıl için istedikleri oyuncakları belirtti. Destekçiler, bu dilekleri gerçekleştirmek için bağışta bulundu.

Gönüllüler ve kurumsal destekçilerin bağışlarıyla alınan oyuncaklar, LÖSEV'in Ataşehir Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte özenle paketlendi.

Hediyeler, yeni yılda çocukların yüzünü güldürmek ve onlara moral vermek için yola çıkmaya hazır hale getirildi.

LÖSEV İstanbul Halkla İlişkiler Koordinatörü Neslihan Çelik, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "26 yıldır çocuklarımızı hayata bağlamak için verdiğimiz mücadelede onların hayallerine ortak olduk. Şimdi de lösemili çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir proje başlattık. Hayatta hiçbir şey, bir çocuğun mutluluğundan daha kıymetli olamaz." ifadelerini kullandı.

Proje ile lösemili çocukların sadece tedavi süreçlerine değil, yaşam sevinçlerine de katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Çelik, "Hayırseverler, bağış yaparak bu anlamlı projeye destek olabilir ve lösemili çocukların hayallerine ortak olabilir." dedi.