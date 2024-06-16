LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklar Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklar Kurban Bayramı'nı kutladı

LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler, Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar, hep bir ağızdan, 'İyi Bayramlar' dileğinde bulundu. LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi. Kurban Bayramı kutlamalarında gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, etkinlikler ile eğlenirken aileleri de bir arada vakit geçirdi. LÖSANTE'de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri Kurban Bayramı'nı hastanede karşıladı. LÖSANTE Bayram Programı'nda çocuklar kostümlerle dans etti. LÖSEV ve LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorlar, hemşireler ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklara bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada, çocuklar yaşadıkları zorlu mücadeleyi bir an olsun unutup, keyifli anlar geçirerek hep bir ağızdan 'İyi Bayramlar' diledi. LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri, bayram boyunca Türkiye genelinde hastane ve sürpriz ev ziyaretleri yapıyor. Tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşıyor hem de hediye ve sürprizlerle zorlu tedavi sürecinde moral veriyor. Tedavisi evinde devam eden minikler ise kostüm giyinmiş gönüllüler eşiğinde ziyaret ediliyor.

16.06.2024 16:30
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(ANKARA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler, Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram hediyelerini alan, dans gösterileri ve oyunlarla neşelenen minik kahramanlar, hep bir ağızdan, "İyi Bayramlar" dileğinde bulundu.

LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri bayramlaşma etkinlikleri ile bir araya geldi. Kurban Bayramı kutlamalarında gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, etkinlikler ile eğlenirken aileleri de bir arada vakit geçirdi.

LÖSANTE'de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri Kurban Bayramı'nı hastanede karşıladı. LÖSANTE Bayram Programı'nda çocuklar kostümlerle dans etti. LÖSEV ve LÖSANTE Yönetim Kurulu üyeleri, doktorlar, hemşireler ve birbirleriyle bayramlaşan çocuklara bayram hediyelerinin takdim edildiği kutlamada, çocuklar yaşadıkları zorlu mücadeleyi bir an olsun unutup, keyifli anlar geçirerek hep bir ağızdan "İyi Bayramlar" diledi.

LÖSEV Sosyal Hizmet ekipleri, bayram boyunca Türkiye genelinde hastane ve sürpriz ev ziyaretleri yapıyor. Tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşıyor hem de hediye ve sürprizlerle zorlu tedavi sürecinde moral veriyor. Tedavisi evinde devam eden minikler ise kostüm giyinmiş gönüllüler eşiğinde ziyaret ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklar Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklar Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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