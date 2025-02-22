LÖSEV, Efes Selçuk'ta Farkındalık Semineri Düzenledi - Son Dakika
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LÖSEV, Efes Selçuk'ta Farkındalık Semineri Düzenledi

Efes Selçuk Belediyesi'nde düzenlenen seminerde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yapılan çalışmalar ve destek projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. LÖSEV, lösemi ve kanser hastası çocuklar ile ailelerine birçok alanda yardım sağlıyor.

22.02.2025 12:35
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Belediyeler LÖSEV ile bilinçleniyor" farkındalık semineri kapsamında 1998 yılında Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara'da kurulan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Efes Selçuk'ta yapılan farkındalık ve tanıtım sunumunda LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasret Hantırak ve Aktif İletişim Personeli Neslişah Kandemirli, "Hayatımız Çocuklarımız" sloganıyla çalışmalarını yürüten LÖSEV'in çalışma alanları, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Sunumda LÖSEV'in lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlerin ailelerine ayni ve nakdi yardım, sosyal ve psikolojik destek, eğitim desteği, iyileşmiş gençlere istihdam olanaklarının yanı sıra seyahat ve etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

LÖSEV tarafından 2015 yılında Avrupa'nın ilk, Türkiye'nin en donanımlı 'Lösemili Çocuklar Kenti' ve multidisipliner çocuk-yetişkin hastanesi LÖSANTE'nin kurulduğu bilgisini veren Hasret Hantırak, lösemi ve kanser hastası çocukların eğitimlerine de katkı verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"LÖSEV bünyesinde Ankara'da kurduğumuz LSV Eğitim Kurumlarında ilk-ortaokul ve lise düzeyinde ücretsiz eğitim veriliyor. Biz çocuklarımız ve yakınlarını bir aile olarak görüyoruz. Anne Üretim Atölyelerimizde tüm geliri üretim yapan annelerimize; lösemili-kanser hastası çocuklarımızın sağlık ve eğitim giderlerine aktarılmak üzere Lösemili ve kanser hastası çocuklarımızın annelerine yetkinlikler kazandırmak ve yaşadıkları sıkıntılı sürecin acısının hafifletmeyi amaç edindik. Anne Üretim Atölyelerinde üretilen ürünler LSV Dükkan'da satılıyor."

Türkiye genelinde 110 bini aşkın lösemi ve kanser hastası çocuk ile yetişkine ücretsiz tedavi hizmeti veren, imkanları kısıtlı ailelere eğitimden konaklamaya, her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak ailelere moral ve motivasyon kaynağı olan bir sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV'in çalışmalarına gönüllülerin katkılarının önemine değinen Hasret Hantırak, "LÖSEV gönüllüsü olmak için herhangi bir yaş sınırı, eğitim şartı yok. Her yaştan duyarlı vatandaşın LÖSEV için yapabileceği bir şeyler mutlaka var. LÖSEV'in tanıtımına destek vermek, organizasyonların düzenlenmesine yardımcı olmak, satış ve tanıtım stantlarında görev almak, bazen sadece bir sosyal medya paylaşımıyla destek vermek gibi hepimizin aslında LÖSEV için yapacağı bir şey mutlaka vardır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel LÖSEV, Efes Selçuk'ta Farkındalık Semineri Düzenledi - Son Dakika

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