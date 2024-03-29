LÖSEV, Eskişehir\'de kanserle mücadele eden çocuklar için iftar programı düzenledi

Güncel

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Eskişehir'de kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, geleneksel gölge oyunları, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarından gönüllü öğrencilerin sunduğu Türk Sanat Müziği konseri ve çocuk oyunları katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

İftar programında konuşan LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, 25 yıllık başarı öyküsü olan LÖSEV'in mücadelesine dikkati çekti.

Çelebi, "25 yıldır siz mücadeleci ailelerimiz ve desteklerini esirgemeyen gönül dostlarımızla büyük başarılara imza attık. Yine birlikte başarıyla devam edeceğimizi biliyoruz. Mücadelelerimizde biz kazacağız." dedi.

LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ise LÖSEV olarak 25 yıllık mücadelenin umut dolu sürdüğünü, yeni hedeflerin zaferle sonuçlanacağına olan inancını ifade etti.