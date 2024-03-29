Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Eskişehir'de kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.
Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, geleneksel gölge oyunları, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarından gönüllü öğrencilerin sunduğu Türk Sanat Müziği konseri ve çocuk oyunları katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı.
İftar programında konuşan LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, 25 yıllık başarı öyküsü olan LÖSEV'in mücadelesine dikkati çekti.
Çelebi, "25 yıldır siz mücadeleci ailelerimiz ve desteklerini esirgemeyen gönül dostlarımızla büyük başarılara imza attık. Yine birlikte başarıyla devam edeceğimizi biliyoruz. Mücadelelerimizde biz kazacağız." dedi.
LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker ise LÖSEV olarak 25 yıllık mücadelenin umut dolu sürdüğünü, yeni hedeflerin zaferle sonuçlanacağına olan inancını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › LÖSEV, Eskişehir'de kanserle mücadele eden çocuklar için iftar programı düzenledi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde cezaevi firarisi, kardeşine ait kimlikle seyahat ederken yakalandı. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişinin, başkasına ait araç kullanarak Havza'ya geldiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan kişinin, firari hükümlü C.U'nun kardeşi A.U olduğu belirlendi. C.U hakkında başkasına ait kimliği kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit kabirlerinin bakımını gerçekleştiriyor ve dua okuyor.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yapılan çalışmalarda, hastanelerde led ekranlarda basit güvenlik tedbirlerine ilişkin videolar gösterildi. Ayrıca hastane giriş ve çıkışlarında da dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik tedbirlerini içeren afişler yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kırklareli'nde yaşayan öğretmen çift ve ikiz kızları, kitap okuma tutkularıyla çevrelerine örnek oluyor. Uygar ve Özlem Özdemir çifti, sakin bir yaşam sürme arzusuyla birlikte kitaplarını da Kırklareli'ne getirdi. İkiz kızlarıyla birlikte sık sık Kırklareli Halk Kütüphanesine giden çift, burada masal kitaplarını sesli olarak okuyarak çocuklarının kelime dağarcığını geliştiriyor ve kitap okuma alışkanlığını artırıyor. Kütüphane ziyaretleri ailecek keyifli bir etkinliğe dönüşüyor ve kütüphane, onlar için ikinci bir ev haline geliyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda bir evde kristal ve sıvı halde toplam 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?