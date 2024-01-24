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LÖSEV Gönüllüleri Nallıhan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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LÖSEV Gönüllüleri Nallıhan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

LÖSEV gönüllüleri, Nallıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vakıf görevlileri, 25 yıldır çocuklar için mücadele ettiklerini vurguladı ve Başkent Ankara'ya sahip çıkıyoruz projesi kapsamında uzak ilçeleri gezerek vakfın tanıtımını yaptıklarını belirtti.

LÖSEV Gönüllüleri Nallıhan\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
24.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:04
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Nallıhan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret eden gönüllüler, yetkililere vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vakıf görevlilerinden Ayşegül Lökoğlu, vakfın 25 yıldır çocuklar için mücadele ettiğini vurguladı.

"Başkent Ankara'mıza sahip çıkıyoruz" projesi ile şehir merkezine uzak ilçeleri gezdiklerini aktaran Lökoğlu, ziyaretlerde vakfın tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

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