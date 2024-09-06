LÖSEV'den Gençlere Sanat Desteği - Son Dakika
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LÖSEV'den Gençlere Sanat Desteği

LÖSEV\'den Gençlere Sanat Desteği

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hayata geçirdiği Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi kapsamında kanseri yenen gençlere, psikolojik ve duygusal iyileşme süreçlerine destek olunması amacıyla gönüllü akademisyenlerin desteğiyle sanat tarihi eğitimi verildi.

06.09.2024 13:52
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LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hayata geçirdiği Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi kapsamında kanseri yenen gençlere, psikolojik ve duygusal iyileşme süreçlerine destek olunması amacıyla gönüllü akademisyenlerin desteğiyle sanat tarihi eğitimi verildi.

LÖSEV iyileşen gençler için, 7 haftalık süreçte, Paleolitik dönemden başlayarak günümüze kadar gelecek şekilde haftada bir teorik eğitim ve teorik eğitime bağlantılı geziler düzenledi. Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Bizans Kalesi, Agora Antik Kenti, Birgi'deki Lübbey Köyü, Manisa ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen gezilerin ardından projenin son toplantısı Bornova'daki Mattheys Köşkü'nde düzenlendi. Gençlerin sürekli gelişimini önemsediklerini ifade eden LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Berke Eyin, "Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi'ni kurgularken gençlerin sanat tarihini öğrenmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal ve analitik becerilerinin gelişebileceği, yaratıcı düşünmeye odaklı ve yorumlamalarının da kuvvetlenebileceği bir ortam hayal ettik. Bunun için de aslında projenin isminde de olduğu gibi bize kalan bu mirastan olabildiğince faydalanmaya çalıştık. Proje kapsamında Pamukkale, Manisa Celal Bayar, Ege Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere 4 farklı üniversiteden, 7 gönüllü akademisyenimizden destek aldık. Proje kapsamında teorik eğitimler ile bağlantılı birçok gezi ve atölye çalışmaları düzenledik. 7 haftalık bir süreçti bu. Paleolitik dönemden başlayıp çağdaş sanatla bitirdik" dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLERLE SÜREKLİ İYİLEŞMEYE DESTEK

LÖSEV olarak gençlerin sürekli gelişimine önem verdiklerini kaydeden Eyin, projenin gençlerin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekip, "Projeye katılım sağlayan gençlerimizin tamamı iyileşmiş gençlerimiz. LÖSEV olarak tüm süreçlerde, sadece tedavi değil tedavi sonrasında da kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eğitimler veriyoruz, sosyal etkinliklerde bulunuyorlar ve onların sürekli iyileşmesine olanak sağlamak istiyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren iyileşen gençlerden Derin Özparlak (19) da "2022 yılının yaz aylarında lenfoma teşhisi konuldu. Tedavi gördüm. 2023 yılının ocak ayında tedavim bitti. Birkaç ay evde kaldıktan sonra LÖSEV ile tanıştım. Etkinliklere aktif devam ettim. Bu proje bana çok deneyim kattı. Sanat eserlerini görme fırsatım oldu. Güzel bir 7 hafta geçirdim" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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