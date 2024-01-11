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LÖSEV, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi hastalara et dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika
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LÖSEV, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi hastalara et dağıtımını sürdürüyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'nda vekaleten yapılan kurban bağışlarından elde edilen etleri, ihtiyaç sahibi hastalar ve ailelerine dağıtmayı sürdürüyor. Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen etkinlikte vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine içinde 8 kilogram etin bulunduğu paketler teslim edildi. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, kanser tedavisi gören kişilerin protein ağırlıklı beslenmesinin önemine dikkat çekti ve hayırseverlere bağış çağrısında bulundu. LÖSEV'in yardımından yararlanan hastalar ise vakfın disiplinli ve özverili çalışmalarını övdü ve destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

LÖSEV, Kurban Bayramı\'nda ihtiyaç sahibi hastalara et dağıtımını sürdürüyor
11.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 12:52
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'nda vekaleten yapılan kurban bağışlarından elde edilen etleri, ihtiyaç sahibi hastalar ve ailelerine dağıtmayı sürdürüyor.

Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen etkinlikte vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine içinde 8 kilogram etin bulunduğu paketler teslim edildi.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, AA muhabirine kanser tedavisi gören kişilerin protein ağırlıklı beslenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ege Bölgesindeki 11 bin aileye düzenli et desteğinde bulunduklarını ifade eden Edirne, hayırseverlere bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

LÖSEV'in yardımından yararlanan 52 yaşındaki Seher Dinç de 2019 yılında lösemi tedavisi görmeye başladığını, bu sürede vakıfla tanıştığını söyledi.

Tedavi süreci boyunca LÖSEV'in kendisine her konuda destek olduğunu belirten Dinç, "LÖSEV'e bağış yapan insanların akıllarında soru işareti kalmasın. İnanılmaz bir disiplin ve özveriyle çalışılıyor. Harcanan her kuruş emin olsunlar ki gerçekten ihtiyacı olan insanlara gidiyor. Tek tek insanların evine gidip, gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bakılıyor." diye konuştu.

Pınar Kırgülü ise oğluna 7 yaşındayken lösemi teşhisi konduğunu, zor günlerinde LÖSEV'in hep yanlarında olduğunu anlattı.

LÖSEV'e destek olan hayırseverlere teşekkür eden Kırgülü, "Onlar sayesinde birçok lösemi hastası ve yakınlarının yüzleri gülüyor." dedi.

Kaynak: AA
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Kurban Bayramı, Edirne, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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