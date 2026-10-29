LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi, Çobanlı İskelesi'nde 29 metrelik Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi, Çobanlı İskelesi'nde 29 metrelik Türk bayrağı açtı

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LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi, Çobanlı İskelesi\'nde 29 metrelik Türk bayrağı açtı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çobanlı İskelesi'nde LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi ekibi, 29 metrelik Türk bayrağı açtı. Çalışanlar, gönüllüler ve lösemiyle mücadele eden çocukların aileleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunup Atakum Belediyesi'nin fener alayına katıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Ofisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 metrelik Türk bayrağı açtı.

LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi çalışanları, gönüllüleri ve lösemiyle mücadele eden çocukların aileleri, Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir araya geldi.

LÖSEV ekibi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katıldı.

Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar 29 metrelik Türk bayrağı açtı.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, Cumhuriyet'in eşitlik, dayanışma, çağdaşlık ve umut değerleriyle geleceğe taşınan ortak bir miras olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: LÖSEV Samsun İrtibat Ofisi, Çobanlı İskelesi'nde 29 metrelik Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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