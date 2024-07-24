Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kutlanıyor

Lozan Barış Antlaşması\'nın 101. yılı kutlanıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaparak, ulusal bağımsızlığımızı emperyalist devletlere kabul ettiren antlaşmanın imzalanışının 101. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla anıyoruz. Lozan Barış Antlaşması'nın Türk Kurtuluş Savaşı gibi mazlum uluslara örnek olduğu belirtilerek, antlaşmanın kazanımlarına sahip çıkılması gerektiği vurgulanmıştır.

24.07.2024 11:50
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(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Uluslararası hukuk tarihi bakımından Lozan Barış Antlaşması'nın 20. yüzyıldan günümüze ulaşan ender metinlerden olduğu belirtilen açıklamada, "Kurtuluş Savaşımız sonrasında elde ettiğimiz ulusal bağımsızlığımızı emperyalist devletlere kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının 101. yılında, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla anıyoruz" denildi.

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı Türkiye genelinde etkinlik ve anmalarla kutlanıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de bir açıklama yayınladı. "Çağdaş, laik, demokratik Türkiye'nin egemenliğinin ve tam bağımsızlığının belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılını ÇYDD olarak coşkuyla kutluyoruz" sözleriyle başlayan açıklama şöyle:

"Avrupa Devletleri'nin 1815 Viyana Kongresi'nde, Osmanlı Devleti'ni 'hasta adam' olarak ilan edip topraklarını paylaşma kararı alması ile başlayan sürecin sonunda vatanı için direnen, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve kazanan Türk Ulusunun kuracağı bağımsız devletin egemen devletler tarafından tanınması ve dünyaya ilanı Lozan Antlaşması ile sağlanmıştır.

Lozan görüşmeleri başlarken ilk oturumda İsmet Paşa'nın oturması için konulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a 'Eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız' demesi bütün süreci özetler niteliktedir. Lozan'da büyük asker ve devlet adamı İsmet İnönü ve Türk delegasyonu, haklı olmanın verdiği inanç, sabır ve güçle direnmiş ve antlaşma masasından istediklerini büyük ölçüde almıştır.

"Atatürk ve İnönü'yü saygıyla anıyoruz"

Uluslararası hukuk tarihi bakımından Lozan Barış Antlaşması, yirminci yüzyıldan günümüze ulaşan ender metinlerdendir. Türk Kurtuluş Savaşı gibi Lozan Barış Antlaşması da mazlum uluslara örnek olmuştur. Bölgesel ve küresel gelişmeler, devletler arasında yaşanan gerginlik ve çatışmalar Lozan Barış Antlaşması'nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkmamızı gerektirmektedir. Kurtuluş Savaşımız sonrasında elde ettiğimiz ulusal bağımsızlığımızı emperyalist devletlere kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanışının 101. yılında, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygıyla anıyoruz. ÇYDD olarak devletimizin kuruluş ilkeleri doğrultusunda laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, tam bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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