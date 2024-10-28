Lübnan'a 76 Hava Saldırısı

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KEFR RUMMAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Kefr Rumman kentinde İsrail hava saldırıları sonucu oluşan duman, 25 Ekim 2024.

Lübnan Bakanlar Kurulu'nun Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde Cenup ve Nebatiye vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik 76 hava saldırısı ve bombardıman gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)