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Lübnan, ABD'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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Lübnan, ABD'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşılıyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ABD'nin Beyrut ile Tel Aviv arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Buhabib, ABD ile Lübnan arasında diyaloğun devam ettiğini ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için şeffaf ve olumlu bir diyaloğun olduğunu ifade etti. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok kişi hayatını kaybetti.

Lübnan, ABD\'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşılıyor
15.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:04
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ABD'nin Beyrut ile Tel Aviv arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Anne Johnson ile bir araya gelen Buhabib, "Lübnan, ABD'nin gerilimi azaltma ve güneyde sükunet ve istikrarı yeniden tesis etme konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

ABD ile Lübnan arasında diyaloğun devam etiğine dikkati çeken Buhabib, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan, özellikle güney Lübnan halkının hakları, güvenliği ve istikrarını garanti eden sürdürülebilir çözümlere ulaşmak için ABD tarafıyla şeffaf ve olumlu bir diyaloğumuz var."

ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışman Amos Hochstein, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasında "geçici bir uzlaşı üzerinde çalışılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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