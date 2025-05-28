Lübnan Bakanı Recci: Hizbullah Yasa Dışı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah'ı yasa dışı ve meşru olmayan bir örgüt olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Recci, "el- Kudüs el-Arabi" gazetesine yaptığı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın "ordu, halk ve direniş" denklemiyle ilgili sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

Kasım'ın istediğini söyleyebileceğini ancak "Lübnan halkının artık böyle kartondan bir üçlemeyi istemediğini" dile getiren Recci, "Lübnan devleti, egemenliğini pazarlık konusu yapmaz. Bu da (Hizbullah) yasa dışı silahlı bir örgüttür ve meşru değildir." dedi.

Hizbullah'a seslenerek silahlarını teslim etmeleri ve unsurlarıyla diledikleri inanca sahip bir siyasi parti kurmaları çağrısı yapan Recci, Hizbullah'ın kendisi aleyhinde sergilediği tutuma ilişkin şunları söyledi:

"Sana saldırmalarının belli bir sebebi vardır, o da söylediklerini beğenmemeleridir. Bu ülkede ne olursa olsun silahların devletin tekelinde tutulmasını istemiyorlar."

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam başta olmak üzere devlet yetkilileri, İsrail'le ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan beri Hizbullah'ın silahsızlandırılması kararının alındığını dillendiriyorlar.

Ancak Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "ordu, halk ve direniş" denklemine işaret ederek, İsrail'in güneydeki bazı noktalarda devam eden işgalin yanı sıra ülkeye yönelik ihlallerin son bulması ve elindeki esirleri serbest bırakması gibi taleplere değiniyor.