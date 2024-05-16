Lübnan Başbakanı İsrail\'in BMGK kararını 35 bin kez ihlal ettiğini belirtti

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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını 35 bin kez ihlal ettiğini belirterek, kararın, uluslararası garantilerle tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

"İsrail, Lübnan'ın egemenliğini, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Tel Aviv, 2006 yılında çıkan kararı yaklaşık 35 bin kez ihlal etti." diyen Mikati, Lübnan'ın uluslararası meşru kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

İsrail'e işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi, kara, deniz ve havadaki ihlallerini ve saldırılarını durdurması için baskı yapılması ve 1701 sayılı kararın, uluslararası garantilerle tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulunan Mikati, İsrail'in ihlalleri ve yayılmacı politikası karşısında acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, yardımların Gazze'ye girmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.