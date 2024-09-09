Mikati: İsrail'e Karşı Daha Kararlı Önlemler Alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mikati: İsrail'e Karşı Daha Kararlı Önlemler Alınmalı

Mikati: İsrail\'e Karşı Daha Kararlı Önlemler Alınmalı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik hak ihlalleri ve saldırıları konusunda daha kararlı önlemler alınması çağrısında bulundu. Mikati, BM Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüşerek İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

09.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, " İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik hak ihlalleri ve saldırıları konusunda daha kararlı önlemler alınması" çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati başkent Beyrut'taki hükümet merkezinde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Daimi ve geçici BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bulunduğu toplantıda, Mikati "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alması gerektiğini" belirtti.

Mikati, "Güvenlik Konseyi, masum sivillerin ve sivillerin acısını dindirmek için elinden geleni yapan sivil savunma çalışanlarını korumak için tepkisi hızlı ve güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki sivilleri hedef almasını şiddetle kınayan Mikati, bu saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve Lübnan halkının güvenliği için tehdit teşkil ettiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sivil savunma ekiplerinin, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Farun kasabasına düzenlediği saldırıların neden olduğu yangını söndürmek üzere bölgeye gittiği bildirilmiştir.

İsrail ordusunun, bölgeye giden sivil savunma ekiplerini hedef alan saldırılarında 3 ilk yardım görevlisinin öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikati: İsrail'e Karşı Daha Kararlı Önlemler Alınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mikati: İsrail'e Karşı Daha Kararlı Önlemler Alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement