Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in yıkım yaklaşımı tarihte görülmemiş - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in yıkım yaklaşımı tarihte görülmemiş

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail\'in yıkım yaklaşımı tarihte görülmemiş

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik yıkıcı saldırılarının tarihte görülmemiş bir yaklaşım olduğunu ve bu durumun Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını belirtti. Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve dünya ülkelerini Filistinlilerin haklarını savunmaya çağırdıklarını ifade etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının eğitim, sağlık, kalkınma ve tarım sektörlerinde büyük hasarlara yol açtığını da vurguladı.

11.06.2024 17:43
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini ve bu olayın Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak şu anda Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını söyledi.

Mikati, Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde gerçekleştirilen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri saldırılar düzenlediğini hatırlatan Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini, Gazze'deki yıkıcı planın bir yansıması ve devamı olarak Lübnan'ın güneyinde bu durumun her gün yaşandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından dün Gazze'de kapsamlı bir ateşkes için alınan 2735 sayılı karara atıfta bulunan Mikati, "75 yıldır Filistinlilerin haklarını yok saymasının ardından yaşananlara dur demek için dünya ülkelerini var gücüyle müdahale etmeye çağırıyoruz. Lübnan devleti adına dün açıklanan 2735 sayılı kararı memnuniyetle karşıladık. Bu gelişme, Filistinlilerin bağımsız devlet hakkını kazanmasıyla arzu edilen barışa ulaşmak için mütevazı da olsa istikrara doğru atılan ilk adım olacaktır." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle meydana gelen yıkımı herkesin tahmin edebileceğini belirten Mikati, Lübnan'ın eğitim, sağlık, kalkınma ve tarım sektöründe büyük hasarların meydana geldiğini söyledi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 336 Hizbullah mensubu, 66 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas mensubu, 15 İslami Cihad mensubu ile 15 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail, Lübnan, Dünya, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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