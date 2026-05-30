Lübnan Başbakanı: İsrail Tehlikesi Büyüyor

30.05.2026 19:35
Başbakan Selam, İsrail'in saldırılarına karşı diplomatik çabaların artırılmasını vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkesine yönelik benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ateşkese rağmen ülkesine yönelik havadan ve karadan sürdürdüğü saldırılara dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durduracak ateşkes için diplomatik çabaların daha da yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Selam, şunları söyledi:

"Son iki günde tanıklık ettiğimiz gelişmeler, İsrail'in saldırıların çapını genişletme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesiyle sınırlı değil. İsrail, Lübnan'da belirli yerleri hedef almanın ötesinde kapsamlı bir yıkım politikasını benimsiyor. İsrail'in yaptığı sadece Lübnan'ın egemenliğinin ihlali değil aynı zamanda tarihin silinmesidir."

Başbakan Selam, Lübnan'da barış ve savaş kararını verme yetkisinin sadece devlette olması gerektiğini belirterek, "İsrail'in benzeri görülmemiş tehlikeli saldırılarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Savaşı sona erdirmekte ve ülkelerinin başkalarının çatışmalarına sahne olmasını engellemekte kararlı olduklarını vurgulayan Selam, İsrail'in yıkım ve saldırılar yoluyla güvenliği sağlayamayacağını ifade etti.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelere dair ise Selam, "Devlet, bugün müzakereleri tüm Lübnanlılar adına yürütüyor." dedi.

Müzakereler konusunda Lübnan halkına karşı şeffaf olacaklarını belirten Selam, şunları ifade etti:

"Müzakerelerin başarıya ulaşacağının garantisi yok ancak bu, Lübnan ve halkımız açısından maliyeti en düşük seçenektir. Müzakere teslimiyet anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü heyetin profesyonel çalışmaları, ateşkesin sağlanmasına yöneliktir."

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara da seslenen Başbakan Selam, "Acınız tüm Lübnanlıların acısıdır. Emin olun ki Lübnan devleti, ateşkesin uygulanması ve yeniden imar için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

