Lübnan Başbakanı Mikati, güneyde ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati, güneyde ateşkes çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan'ın güneyinde kapsamlı bir ateşkes yapılması ve Birleşmiş Milletler kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu. Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin şiddet olaylarını kınadığı ve sürdürülebilir bir ateşkesin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Mikati, İsrail'in tehditleriyle ilgili diplomatik ve siyasi temaslarda bulunuyor.

29.07.2024 11:21
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BEYRUT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, gerginliğin sona erdirilmesi için Lübnan'ın güneyinde kapsamlı bir ateşkes yapılması ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.

Mikati'nin ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada "hükümetin, sivillere yönelik her türlü şiddet olayının kınanması ve tüm cephelerde sürdürülebilir bir ateşkesin, daha fazla insan kaybının önlenmesi ve sahadaki durumun daha fazla kötüleşmesinin önlenmesinin tek olası çözümü olduğunun vurgulanması yönündeki pozisyonuna" dikkat çekildi.

Açıklamada Mikati'nin mevcut acil durum ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tekrarlanan tehditleri konusunda bilgilendirme yapmak üzere bir dizi diplomatik ve siyasi temasta bulunduğu da dile getirildi.

Bir gün önce İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kasabasına düzenlenen füze saldırısında 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanmasının ardından İsrail'in Hizbullah'a "ağır bedel ödetecek" bir askeri operasyon başlatma tehdidinde bulunması nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde endişe ve gerginlik hali devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati, güneyde ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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