Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Açıklaması
Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Açıklaması

16.04.2026 19:36
Nevwaf Selam, İsrail ile ateşkesi önemli bir kazanım olarak değerlendirerek halkı tebrik etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu vurguladı.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını tebrik etti.

Selam, hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yaralılara ve yerinden edilenlere destek mesajı verdi.

Başbakan Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların en kısa sürede şehir ve köylerine dönebilmesini temenni etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

