Lübnan Başbakanı'ndan İsrail İhlalleri Uyarısı

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 27 Kasım'da başlayan ateşkes antlaşmasının üzerinden geçen bir haftalık sürede İsrail'in 60'tan fazla ihlalde bulunduğunu belirtti.

Başbakan Mikati, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İsrail'in ihlallerinin devam ettiğini kaydetti.

"İhlallerin sayısı şu ana kadar 60'ı aştı." diyen Mikati, başta ABD ve Fransa olmak üzere ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ülkelerin yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bu meselenin ele alınması konusundaki isteği sezdiğini belirtti.

Mikati, son 2 günde ateşkeste bir istikrar sağlandığını ve bunun kalıcı bir istikrara dönüşmesini umut ettiklerini dile getirdi.

İhlallerin çatışmaları geri getirmesinden endişe duyduklarını ifade eden Mikati, hükümetin memleketlerine dönen Lübnanlıları desteklemek için her türlü çabayı göstereceğini aktardı.

Mikati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimi için 9 Ocak tarihini işaret ettiğini hatırlatarak, "Lübnan'ı birleştiren, koruyan, kollayan ve Lübnanlıların etrafında toplanacağı yeni bir cumhurbaşkanına sahip olmasını umuyoruz." diye konuştu.

????İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 4 bin 37 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasını hava sahası ihlalleri ve hava saldırıları, top ve makineli tüfek atışları ile onlarca kez ihlal ettiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 Lübnanlı İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.