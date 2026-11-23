Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail askerlerinin ülkenin güneyindeki Dibl beldesinde bulunan bir okula baskın düzenlemesinin ve öğrencilerin bulunduğu sırada içeride çekim yapmasının "okulların dokunulmazlığının ve çocuk haklarının ihlali olduğunu" belirtti.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Dibl Devlet Okulu'na baskın düzenleyerek öğrencileri askeri ve propaganda amaçlı bir gösteriye alet etmesini "sert dille" eleştirdi.

İsrail'in bu adımının okulların dokunulmazlığına ve çocuk haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Selam, "Bir işgal gücünün, işgal imajını güzelleştirmek ya da güneydeki halkımıza kendi otoritesini dayatmak için çocuklarımızı istismar etmeye hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Rumeyş, Ayn İbil ve Dibl köylerindeki halkın işgale rağmen gösterdiği direnişi desteklemenin kendileri için bir görev olduğuna dikkati çeken Selam, bölge halkının direniş gereksinimlerini karşılamak ve Lübnan devleti ve kurumlarıyla bağlarının devamlılığını sağlamak için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Selam ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) yıl sonunda görev süresinin dolmasının ardından güneydeki uluslararası varlığın devamını güvence altına alacak yeni bir Birleşmiş Milletler formülü bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Başbakanı, işgal sona erene, yerinden edilen tüm vatandaşlar evlerine dönene ve devlet otoritesi ülkenin tüm topraklarında tesis edilene kadar söz konusu köyleri Lübnan'ın geri kalanına bağlayan hayati ve insani damarın korunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, dün yayımladığı görüntülerde, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında bir okulda öğrencilerle bir araya geldiğini öne sürmüştü.

Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı ve Lübnan'ın Bağımsızlık Günü'nü konu alan görüntülerde, "Dibl Devlet Ortaokulu"nda bulunduğunu ve Lübnanlı öğrencilerle görüştüğünü iddia etmişti.