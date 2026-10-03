Lübnan Başbakanı Selam, Nebatiye'de yeniden inşada 23 ihalenin sürdüğünü söyledi - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam, Nebatiye'de yeniden inşada 23 ihalenin sürdüğünü söyledi

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Lübnan Başbakanı Selam, Nebatiye\'de yeniden inşada 23 ihalenin sürdüğünü söyledi
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Nebatiye'de yeniden inşada 23 ihale ile beş hastanenin onarımı ve elektrik-su projelerini içeren 12 ihalenin sürdüğünü belirtti. Selam, ihtiyaçların kapasiteyi aştığını söyledi ve projeleri toparlanma yolunda tatbiki adımlar olarak nitelendirdi.

BEYRUT, 3 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini belirtti. Selam, bu kapsamda yol onarımı, enkaz kaldırma, barınma merkezlerinin iyileştirilmesi ve tıbbi ekipman teminine yönelik 23 ihalenin yanı sıra beş hastanenin onarımı ile elektrik ve su projelerini kapsayan 12 ihaleye ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Selam, göreve gelmesinin ardından Nebatiye'ye gerçekleştirdiği üçüncü ziyarette, ihtiyaçların devletin mevcut kapasitesini fazlasıyla aştığını kabul ederek, söz konusu projeleri toparlanma yolunda atılmış tatbiki adımlar olarak nitelendirdi.

Selam, "Bu projeler yaşanan kayıpları telafi etmese de, yalnızca hasar tespiti ve önceliklerin belirlenmesiyle ilgilenmeyi bırakıp ihale verme ve uygulama aşamasına geçtiğimizi gösteriyor" diye konuştu.

Hükümetin önemli miktarda finansmana ihtiyacı olduğunu kaydeden Selam, bu kaynağı sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarla çalıştıklarını ve BM Genel Sekreteri, ABD'li yetkililer ve Dünya Bankası Başkanı ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Selam ayrıca Nebatiye'deki hükümete ait idari kompleksin yenilenme çalışmalarının tamamlandığını ve devlet güvenlik merkezi, nüfus ve vatandaşlık departmanı ile genel güvenlik merkezinin yeniden açıldığını duyurdu.

Selam, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin sağlanması ve ülkenin güneyinde yerinden edilenlerin geri dönmesinin sağlanması şeklindeki üç önceliklerini yineledi. Selam, daha geniş çaplı bölgesel gelişmeleri beklerken ülke sakinlerinin yerinden edilmiş durumda kalmasına ve yeniden inşanın gecikmesine izin veremeyeceklerini vurguladı.

Güneyde devletin varlığının güçlendirilmesinin güvenlik, istikrar ve bölge sakinlerinin geri dönüşü için şart olduğunu belirten Selam, Lübnan'ın "gerçek güvencesinin", özellikle "savaş ve barış" konularında kararların tek bir merkezden alındığı ve tek bir ordunun bulunduğu güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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