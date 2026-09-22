Lübnan Başbakanı Selam, New York\'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'nin New York kentinde Lübnan diasporası, devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamalara göre, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Selam, Lübnan'ın New York Başkonsolosluğunda Lübnan diasporasıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Selam, zor kararlar aldıklarını ve ciddi bir reform süreci başlattıklarını belirterek, ülkenin gidişatını değiştirmek ve Lübnanlıların yeniden güven duyacağı bir devlet inşa etmek için gerçek bir fırsat bulunduğuna inandıklarını dile getirdi.

Silahlar konusunda önemli ve belirleyici kararlar aldıklarını vurgulayan Selam, karşılaşacakları zorluklar ne olursa olsun bu kararları uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.

Lübnan Başbakanı Selam, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz açık: Devletin tüm topraklarında tek yetki sahibi olması, savaş ve barış kararının yalnızca devletin elinde bulunması ve Lübnanlıların güvenliğinden yalnızca ordu ile meşru güvenlik güçlerinin sorumlu olması. İki ordusu ve iki ayrı karar mekanizması olan bir devlet olmaz."

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür

Selam, New York'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından??????? kabul edildi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin düşürülmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Selam'ın temmuz ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette mutabık kalınan konuların takibi kapsamında ticaret, yatırım, enerji ve altyapı alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile Türkiye, Suriye ve Lübnan arasındaki elektrik ve demir yolu bağlantısı projeleri görüşüldü.

Türkiye'nin Lübnan'ın güneyinde halkın dönüşüne, toparlanmaya ve yeniden imara sağlayabileceği desteğin de değerlendirildiği görüşmede Selam, Lübnan'a ve kurumlarına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Selam'dan UNIFIL'in önemine vurgu

Selam, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde ise BM Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından Lübnan'ın güneyinde BM çatısı altında uluslararası bir gücün varlığının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Bu uluslararası gücün gözlem, raporlama ve iletişim görevlerinin devamını sağlaması gerektiğini belirten Selam, Lübnan'da yaklaşık 329 bin kişinin halen yerinden edilmiş durumda olduğunu aktararak, insani yardım için finansman sağlanmasının sürdürülmesini istedi.

Diğer ikili görüşmeler

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüşen Selam, ikili ilişkileri, bölgedeki gelişmeleri ve enerji, ulaştırma ile bölgesel bağlantı alanlarındaki ortak projeleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde Selam, Lübnan'a ve özellikle Lübnan ordusuna verdiği destekten dolayı Ürdün'e teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile de bir araya gelen Selam, Finlandiya'nın UNIFIL'e katkısı ve Lübnan'ın güneyindeki istikrara desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Taraflar, BM'nin Lübnan'daki rolünün devamlılığını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, UNIFIL'in görevinin sona ermesinin ardından uluslararası bir gücün varlığını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Selam, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinde de bölgedeki son gelişmeleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.