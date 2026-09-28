Lübnan Başbakanı Selam, Rubio'ya üçlü çerçeve için takvim ve denetim çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Başbakanı Selam, Rubio'ya üçlü çerçeve için takvim ve denetim çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde üçlü çerçeve için net takvim ve denetim mekanizması istedi. Selam, bunun İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve silahların devlet tekelinde toplanmasında ilerleme sağlayacağını belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail ile varılan üçlü çerçeve anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için net bir takvim belirlenmesi ve güvenilir bir denetim mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, ABD Dışişleri Bakanlığında Rubio ile bir araya geldi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Neda Hammade Muavvad ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın da katıldığı görüşmede, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler ile Lübnan'ın egemenliğini yeniden tam olarak tesis etme süreci ele alındı.

Başbakan Selam, Lübnan'ın meşru kurumlarının güçlendirilmesi sürecinde ABD ile ortaklığını yenilemeyi istediğini vurguladı.

ABD ve İsrail ile haziranda varılan üçlü çerçeve anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için net bir takvim belirlenmesi çağrısında bulunan Selam, bunun İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, devlet otoritesinin ülke geneline yayılması ve silahların devlet tekelinde toplanması süreçlerinde ilerleme sağlayacağını belirtti.

Uygulamayı izlemek ve taahhütlere uyulup uyulmadığını denetlemek için güvenilir bir mekanizma kurulmasını isteyen Selam, ABD'nin Lübnan ordusuna desteğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rubio ise ABD'nin Lübnan'a, meşru kurumlarına ve ordusuna desteğini sürdüreceğini belirterek üçlü çerçevenin istikrar ve güvenliği sağlayacak şekilde uygulanmasının önemine işaret etti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaMarco RubioWashingtonGüvenlikPolitikaİsrailLübnanGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var Gökhan Günaydın, fon krizinde içeriden bilgi sızdırıldığını öne sürdü: Gündemde Sayan Kaya vakası var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
20:32
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
20:21
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB’de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
NATO Yüksek Komutanı Grynkewich, AB'de Türk savunma sanayisine yer verilmesini istedi
20:00
Dünya Kupası’nın kahramanıydı Fenerbahçe’nin yıldızı başını yaktı
Dünya Kupası'nın kahramanıydı! Fenerbahçe'nin yıldızı başını yaktı
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırılar sonrası okul güvenliği sözleri
19:42
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 21:00:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı Selam, Rubio'ya üçlü çerçeve için takvim ve denetim çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei