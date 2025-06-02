Lübnan Başbakanı: Yeniden İmar İçin 7 Milyar Dolar Gerek - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı: Yeniden İmar İçin 7 Milyar Dolar Gerek

02.06.2025 16:23
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Başbakan Selam, İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerin yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelerin yeniden imarı için en az 7 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından basın açıklamalarında bulundu.

Berri ile görüşmesinde, İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan güney bölgelerinde yeniden imarı konuştuklarını dile getiren Selam, hükümetin yol haritasında belirlediği yeniden imar çalışmalarına bağlı kaldıklarına vurgu yaptı.

Selam, yeniden imar çalışmalarının Hizbullah'ı silahsızlandırılmasıyla bağlantısı olup olmadığı soru üzerine şunları kaydetti:

"Yeniden imar için 7 milyar doları aşkın bir meblağa ihtiyacımız var. Dünya Bankası'nın tahminlerine göre ise bu meblağ 14 milyar dolara ulaşıyor. Bizim bir ay veya bir yıl içinde 14 milyar doları toplama gücümüz var mı? tabii ki yok."

Devam eden çabaları doğrultusunda Dünya Bankası'ndan 250 milyon dolar elde edebildiklerini aktaran Selam, yakında bunu bir milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İsrail'le barış konusundaki soruyu yanıtlayan Lübnan Başbakanı Selam, Arap ülkelerinin 2002 yılında onayladığı Beyrut Barış Girişimi doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını öngören barıştan yana olduklarını kaydetti.

Başbakan Selam, " İran'ın devrim ihracıyla" ilgili bir soru üzerine ise "İran devrimi, hala devrim ihraç etmekten söz ediyor mu bilmiyorum. Kanaatimce artık kendileri de bu söylemi kullanmıyorlar. Ayrıca 4-5 Arap başkentini kontrollerine geçirdiklerini söylüyorlardı. Dolayısıyla bunlar geride kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı: Yeniden İmar İçin 7 Milyar Dolar Gerek - Son Dakika

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