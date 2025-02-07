Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Heyetle Görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve beraberindeki üst düzey heyet ile görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortagus başkanlığındaki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda görüştü.

Ortagus, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a tebrik ve başarı dileklerini iletirken, "Lübnan'a ve Lübnanlılara desteğini" teyit etti.

Lübnan'da ABD'li heyetin ziyareti, Washington ve Beyrut'taki yeni yönetimler arasındaki ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.

ABD'li heyetin gün içinde Lübnan ve İsrail arasındaki Ateşkesi Denetleme Komitesi ile görüşmesi, yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.