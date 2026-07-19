Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Washington'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı binasında Rubio ile görüştü.

Avn, Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşmasının uygulanması kapsamında Lübnan'da işgal altındaki ilk pilot bölgeden İsrail'in çekilmesinin sağlanması konusunda Lübnan ile ABD'nin tutumlarının uyumlu olmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, ABD'nin Lübnan ordusu ve diğer askeri kurumlara verdiği desteğin artırılması ile enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik ve yatırım alanlarında Lübnan'a yönelik ilgiyi güçlendirecek adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Rubio'nun ise Avn'ın, Lübnan devletinin egemenliğini ülkenin tamamında yeniden tesis etmeye yönelik attığı adımları, üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanmasını ve ekonomik refahın yeniden canlandırılmasını desteklediklerini belirttiği aktarıldı.

Lübnan'ın başka herhangi bir müzakere sürecine dahil edilemeyeceğini vurgulayan Rubio'nun ülkenin egemenliğine ilişkin kararların yalnızca Lübnan'ın anayasal kurumları tarafından alınabileceğini dile getirdiği kaydedildi.

Avn'ın, resmi ziyareti kapsamında 21 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla 2 pilot bölgenin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Yetkili, pilot bölgelerin birkaç gün içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını ve görüşmelerde İsrail'in çekilme takviminin ayrıntılarının ele alındığını belirtmişti.