Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Ramazan Bayramı Mesajı

20.03.2026 10:06
Joseph Avn, İsrail saldırıları nedeniyle zorlu koşullarda bayram geçiren Lübnanlıları tebrik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullar altında karşıladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Lübnanlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın Lübnan'a ve halkına iyilik, barış ve istikrar getirmesi temennisinde bulunan Avn, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın mevcut şartlarının halkı zorluklar ve acılar içinde bıraktığını belirtti.

Avn, "Lübnan halkının kararlılığına ve ulusal birliğe bağlılığına olan inancımız, daha iyi bir geleceğe dair umut ve güven kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Kardeşliğin önemine vurgu yapan Avn, bayramın Lübnan halkını karakterize eden dayanışma ruhunu güçlendirmek için fırsat olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

